По всему Крыму пропал свет

В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении электричества, в городах не работают светофоры и с перебоями работает мобильная связь.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стоят троллейбусы. Об отключении электроэнергии сообщают жители Севастополя и Ялты.

Кроме того, в издании добавляют, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Также, со ссылкой на жителей оккупированного полуострова, сообщают об отключениях в соцсетях.

В издании добавили, что в Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию

Об этом также сообщает местное издание "Крыминформ".

Отмечается, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Эту информацию агентству подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.

Второй источник издания предположил, что аварийное отключение произошло на так называемом энергомосту из Кубани в Крым.

Позже так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в Facebook, что на подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий.

По его словам, весь Крым остался без света, но пообещал, что в течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. А также попросил соблюдать спокойствие.

Также со ссылкой на источник в ГУП "Крымэнерго" издание "Крыминформ" сообщило, что подача электроэнергии на полуостров возобновлена, а конечные потребители будут запитаны в ближайшее время.