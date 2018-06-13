Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всему Крыму пропал свет

Среда, 13 июня 2018, 15:51
По всему Крыму пропал свет

В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении электричества, в городах не работают светофоры и с перебоями работает мобильная связь.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стоят троллейбусы. Об отключении электроэнергии сообщают жители Севастополя и Ялты.

Кроме того, в издании добавляют, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Также, со ссылкой на жителей оккупированного полуострова, сообщают об отключениях в соцсетях.

В издании добавили, что в Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию

Об этом также сообщает местное издание "Крыминформ".

Отмечается, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Эту информацию агентству подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.

Второй источник издания предположил, что аварийное отключение произошло на так называемом энергомосту из Кубани в Крым.

Позже так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в Facebook, что на подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий.

По его словам, весь Крым остался без света, но пообещал, что в течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. А также попросил соблюдать спокойствие.

Также со ссылкой на источник в ГУП "Крымэнерго" издание "Крыминформ" сообщило, что подача электроэнергии на полуостров возобновлена, а  конечные потребители будут запитаны в ближайшее время.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: