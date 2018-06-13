По всему Крыму пропал свет

6601 просмотр
Среда, 13 июня 2018, 15:51

В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении электричества, в городах не работают светофоры и с перебоями работает мобильная связь.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стоят троллейбусы. Об отключении электроэнергии сообщают жители Севастополя и Ялты.

Кроме того, в издании добавляют, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Также, со ссылкой на жителей оккупированного полуострова, сообщают об отключениях в соцсетях.

В издании добавили, что в Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию

Об этом также сообщает местное издание "Крыминформ".

Отмечается, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Эту информацию агентству подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.

Второй источник издания предположил, что аварийное отключение произошло на так называемом энергомосту из Кубани в Крым.

Позже так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в Facebook, что на подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий.

По его словам, весь Крым остался без света, но пообещал, что в течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. А также попросил соблюдать спокойствие.

Также со ссылкой на источник в ГУП "Крымэнерго" издание "Крыминформ" сообщило, что подача электроэнергии на полуостров возобновлена, а  конечные потребители будут запитаны в ближайшее время.

Украинская правда
Темы: Крым оккупация Росcия энергетика
powered by lun.ua
По теме
Крым жалуется на дорогой бензин и просит РФ о прямых поставках 13 июня 2018, 13:12
Четыре страны присоединились к санкциям против организаторов "выборов" в Крыму 13 июня 2018, 05:01
С начала оккупации Крыма зафиксировано 55 случаев пыток - правозащитники 12 июня 2018, 21:27
Все новости
Главные новости
По всему Крыму пропал свет
Украинцы стали больше откладывать и меньше жить в долг
Россия устроила тренировки с участием 30 тысяч военных у границы с Украиной
На Банковой говорят, что Филатов показал все доходы и готов объяснять НАБУ
Все новости
Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц

интервью

Ирен Роздобудько об авторе "Щедрик" Николая Леонтовича

Поиск по сайту
Архив
Весь архів