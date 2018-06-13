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Посольство Польщі в Москві отримало підозрілі конверти з порошком

Середа, 13 червня 2018, 17:47

Посольство Польщі у Москві у середу отримало два підозрілі конверти з невідомим порошком.

Як повідомляє "Польське радіо", цю інформацію підтвердив директор прес-бюро Міністерства закордонних справ Польщі Артур Льомпарт.

"Я підтверджую отримання листів, які могли становити потенційну загрозу", - заявив Артур Льомпарт.

За його словами, після перевірки конвертів загрозу від них було виключено.

В лютому цього року кілька посольств іноземних держав, в тому числі Польщі, отримало листи з підозрілим порошком, який згодом виявився засобом від комах.

На конвертах були вказані дані депутата Державної Думи Сергєя Зєлєзняка.

Європейська правда

Теми: ПольщаРосія
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