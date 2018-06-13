Посольство Польши в Москве получило подозрительные конверты с порошком
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Среда, 13 июня 2018, 17:47
Посольство Польши в Москве в среду получило два подозрительных конверта с неизвестным порошком.
Как сообщает "Польское радио", эту информацию подтвердил директор пресс-бюро Министерства иностранных дел Польши Артур Льомпарт.
"Я подтверждаю получение писем, которые могли представлять потенциальную угрозу", - заявил Артур Льомпарт.
По его словам, после проверки конвертов угрозу от них исключено.
В феврале этого года несколько посольств иностранных государств, в том числе Польши, получили письма с подозрительным порошком, который впоследствии оказался средством от насекомых.
На конвертах были указаны данные депутата Государственной Думы Сергее Зелезняка.