"Ми такого не вимагали": Венеціанка відмежувалася від норми про апеляцію

У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС).

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

"З боку Венеціанської комісії не було такої вимоги", - заявив він, коментуючи інформацію про дану норму, що з’явилася у середу в українських ЗМІ.

Як відомо, у підписаному та опублікованому законі "Про Вищий антикорупційний суд" виявилася норма про те, що кримінальні справи, які вже наразі спрямовані до суду першої інстанції, не підлягають перегляду у апеляційній палаті ВАС. Апеляцію по цих справах мають розглядати загальні суди, навіть якщо ВАС на той момент вже запрацює. Ця правка виводить з розгляду ВАС всі нинішні резонансні справи щодо топ-корупції; на розгляд майбутні антикорупційних суддів надходитимуть лише майбутні справи.

Детальніше про дану правку та про обставини її появи – читайте в блозі народного депутата Мустафи Найєма.

Як відомо, в день ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд у Венеціанській комісії заявляли, що "задоволені та щасливі" цим фактом, але зауважували, що знають про його відповідність вимогам Венеціанки "за повідомленнями" з Києва

У Страсбурзі досі чекають на офіційний переклад закону англійською, що дозволить визначити детальнішу позицію щодо конкретних норм.