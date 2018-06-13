Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мы такого не требовали": Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции

Среда, 13 июня 2018, 20:11
Мы такого не требовали: Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции

В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, появившуюся в среду в украинских СМИ.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Подробнее про данной правке и об обстоятельствах ее появления – читайте в блоге народного депутата Мустафы Найема.

Как известно, в день принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в Венецианской комиссии заявляли, что "довольны и счастливы" этим фактом, но замечали, что знают о его соответствии требованиям Венецианки "по сообщениям" из Киева

В Страсбурге до сих пор ждут официальный перевод закона на английский, что позволит определить дополнительную позицию относительно конкретных норм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: