"Мы такого не требовали": Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции

В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, появившуюся в среду в украинских СМИ.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Подробнее про данной правке и об обстоятельствах ее появления – читайте в блоге народного депутата Мустафы Найема.

Как известно, в день принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в Венецианской комиссии заявляли, что "довольны и счастливы" этим фактом, но замечали, что знают о его соответствии требованиям Венецианки "по сообщениям" из Киева

В Страсбурге до сих пор ждут официальный перевод закона на английский, что позволит определить дополнительную позицию относительно конкретных норм.