У Ялті затримали кримську татарку, її місцезнаходження невідоме – адвокат

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Середа, 13 червня 2018, 22:38

Біля Ялти російські силовики провели обшуки у сім’ї кримських татар. Після обшуку забрали дівчину, її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у Facebook.

"Стало відомо, що сьогодні з 10:00 в п. Аутка м. Ялта проходив обшук в сім'ї кримських татар. Після обшуку на допит забрали дівчину 27 років. Інкримінують ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). До теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - написав він.

За його інформацією, обшук провели співробітники управління Федеральної служби безпеки Ялти.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари обшуки Росія
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