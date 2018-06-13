У Ялті затримали кримську татарку, її місцезнаходження невідоме – адвокат
Середа, 13 червня 2018, 22:38
Біля Ялти російські силовики провели обшуки у сім’ї кримських татар. Після обшуку забрали дівчину, її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у Facebook.
"Стало відомо, що сьогодні з 10:00 в п. Аутка м. Ялта проходив обшук в сім'ї кримських татар. Після обшуку на допит забрали дівчину 27 років. Інкримінують ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). До теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - написав він.
За його інформацією, обшук провели співробітники управління Федеральної служби безпеки Ялти.
Українська правда