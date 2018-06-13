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В Ялте задержали крымскую татарку, ее местонахождение неизвестно - адвокат

Среда, 13 июня 2018, 22:38

Возле Ялты российские силовики провели обыски в семье крымских татар. После обыска забрали девушку, ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Стало известно, что сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ ( Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ). До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - написал он.

По его информации, обыск провели сотрудники управления Федеральной службы безопасности Ялты.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыобыскиРосcия
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