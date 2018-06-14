Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп висловився за повне виведення контингенту США з Корейського півострова

Четвер, 14 червня 2018, 02:12
Президент США Дональд Трамп заявив, що у перспективі необхідно вивести американський військовий контингент з Корейського півострова, але не зараз, коли тривають переговори з КНДР.

Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після саміту в Сінгапурі.

"Я хотів би вивести війська, як тільки це стане можливим, тому що це коштує нам багато-багато грошей", - підкреслив глава Білого дому.

За його словами, зараз у Південній Кореї перебувають 32 тис. американських військових.

"Я би хотів повернути їх додому", - наголосив Трамп.

Президент США зауважив, що це питання не стояло на порядку денному його зустрічі з Кім Чен Ином.

"Цього не було на столі переговорів", - зазначив він. Але Трамп допустив, що це могло би сподобатися лідеру КНДР.

У той же час союзники США у регіоні висловлюють занепокоєння у зв'язку з рішенням Вашингтона зменшити військову присутність.

Зокрема, уряд Японії заявив про стурбованість навіть у зв'язку зі згортанням військових навчань за участю Сполучених Штатів. У Токіо підкреслили, що навчання в регіоні американських військових, які знаходяться в Південній Кореї, "відіграють важливу роль для безпеки Східної Азії".

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї будуть відновлені, якщо Північна Корея припинить сумлінно вести переговори з приводу своєї ядерної програми.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

Читайте також: "Велика двійка: про що домовились Трамп та Кім Чен Ин".

Теми: ТрампСШАКНДРПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Трамп
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: