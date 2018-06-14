Трамп висловився за повне виведення контингенту США з Корейського півострова
Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після саміту в Сінгапурі.
"Я хотів би вивести війська, як тільки це стане можливим, тому що це коштує нам багато-багато грошей", - підкреслив глава Білого дому.
За його словами, зараз у Південній Кореї перебувають 32 тис. американських військових.
"Я би хотів повернути їх додому", - наголосив Трамп.
Президент США зауважив, що це питання не стояло на порядку денному його зустрічі з Кім Чен Ином.
"Цього не було на столі переговорів", - зазначив він. Але Трамп допустив, що це могло би сподобатися лідеру КНДР.
У той же час союзники США у регіоні висловлюють занепокоєння у зв'язку з рішенням Вашингтона зменшити військову присутність.
Зокрема, уряд Японії заявив про стурбованість навіть у зв'язку зі згортанням військових навчань за участю Сполучених Штатів. У Токіо підкреслили, що навчання в регіоні американських військових, які знаходяться в Південній Кореї, "відіграють важливу роль для безпеки Східної Азії".
Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї будуть відновлені, якщо Північна Корея припинить сумлінно вести переговори з приводу своєї ядерної програми.
Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.
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