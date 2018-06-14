Трамп висловився за повне виведення контингенту США з Корейського півострова

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Четвер, 14 червня 2018, 02:12
Президент США Дональд Трамп заявив, що у перспективі необхідно вивести американський військовий контингент, але не зараз, коли тривають переговори з КНДР.

Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після саміту в Сінгапурі.

"Я хотів би вивести війська, як тільки це стане можливим, тому що це коштує нам багато-багато грошей", - підкреслив глава Білого дому.

За його словами, зараз у Південній Кореї перебувають 32 тис. американських військових.

"Я би хотів повернути їх додому", - наголосив Трамп.

Президент США зауважив, що це питання не стояло на порядку денному його зустрічі з Кім Чен Ином.

"Цього не було на столі переговорів", - зазначив він. Але Трамп допустив, що це могло би сподобатися лідеру КНДР.

У той же час союзники США у регіоні висловлюють занепокоєння у зв'язку з рішенням Вашингтона зменшити військову присутність.

Зокрема, уряд Японії заявив про стурбованість навіть у зв'язку зі згортанням військових навчань за участю Сполучених Штатів. У Токіо підкреслили, що навчання в регіоні американських військових, які знаходяться в Південній Кореї, "відіграють важливу роль для безпеки Східної Азії".

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї будуть відновлені, якщо Північна Корея припинить сумлінно вести переговори з приводу своєї ядерної програми.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

Читайте також: "Велика двійка: про що домовились Трамп та Кім Чен Ин".

Теми: Трамп США КНДР
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