Трамп высказался за полный вывод контингента США из Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе необходимо вывести американский военный контингент из Корейского полуострова, но не сейчас, когда продолжаются переговоры с КНДР.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после саммита в Сингапуре.

"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, сейчас в Южной Корее находятся 32 тыс. американских военных.

"Я бы хотел вернуть их домой", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что этот вопрос не стоял на повестке дня его встречи с Ким Чен Ыном.

"Этого не было на столе переговоров", - добавил он. Но Трамп допустил, что это могло бы понравиться лидеру КНДР.

В то же время союзники США в регионе выражают обеспокоенность в связи с решением Вашингтона уменьшить военное присутствие.

В частности, правительство Японии заявил об обеспокоенности даже в связи со свертыванием военных учений с участием Соединенных Штатов. В Токио подчеркнули, что учения в регионе американских военных, которые находятся в Южной Корее, "играют важную роль для безопасности Восточной Азии".

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи будут восстановлены, если Северная Корея прекратит добросовестно вести переговоры по поводу своей ядерной программы.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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