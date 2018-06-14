Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блокування Угорщиною засідання комісії "Україна-НАТО": МЗС розраховує на допомогу США

Четвер, 14 червня 2018, 02:57
Блокування Угорщиною засідання комісії Україна-НАТО: МЗС розраховує на допомогу США

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль переконана, що без допомоги США буде важко зняти блокаду засідання комісії "Україна-НАТО".

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Блокада Будапештом засідання комісії "Україна–НАТО" продовжується, попри критику членів НАТО і країн ЄС. Тут же також є питання компромісу.

Компроміс досягнуто щодо проведення 22 червня спільної зустрічі міністрів освіти і закордонних справ, присвяченої питанню розвитку відносин України й Угорщини, і що нам треба робити, аби вони покращилися, щоб не було проблем на різних міжнародних майданчиках", - повідомила Зеркаль.

"Водночас міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, вони погоджували план. Звичайно, вони не можуть ухвалити самостійно рішення, бо громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешту", - додала вона.

"Ми розраховуємо, що в цій площині допомога США є істотною, особливо що стосується діалогу з угорцями. Бо без медіаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", - наголосила заступник міністра.

На запитання ведучого, чи встигає Україна всі ці речі залагодити вчасно, Зеркаль відповіла: "Саміт - це справді важлива зустріч. Але найважливіше те, що ми встигаємо зробити тут, всередині, і це вже питання до моїх колег.

Є ж плани, які ми виконуємо, є просування… Хотілося би бачити в нас більше прогресу, він є, але він не такий, як у грузинів. Ми відстаємо від них".

Перед цим віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Угорщина продовжує блокувати можливість проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

Раніше генсек НАТО підтвердив, що Порошенко буде присутній на саміті НАТО в Брюсселі, але формат зустрічей поки не визначено.

Як повідомлялось, Угорщина через схвалення мовного закону блокує проведення зустрічей Комісії Україна-НАТО на міністерському та найвищому рівнях. Засідання Комісії Україна-НАТО, яке мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу, було заблоковано Угорщиною.

У квітні Угорщина вкотре заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Минулого тижня на міністерську зустріч НАТО до Брюсселя прибув міністр оборони України Степан Полторак. Оскільки в рамках візиту Полторака заплановані зустрічі іншого формату, на них угорське вето не поширюється.

Читайте також: "Перевірка Україною: на що може розраховувати Київ на липневому саміті НАТО".

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНАТОУгорщинаСШАМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Україна
Столтенберг озвучив рішення, які саміт НАТО ухвалить щодо України
Президент Литви не виключив накладення вето на текст декларації саміту НАТО
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: