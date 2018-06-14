Блокування Угорщиною засідання комісії "Україна-НАТО": МЗС розраховує на допомогу США

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль переконана, що без допомоги США буде важко зняти блокаду засідання комісії "Україна-НАТО".

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Блокада Будапештом засідання комісії "Україна–НАТО" продовжується, попри критику членів НАТО і країн ЄС. Тут же також є питання компромісу.

Компроміс досягнуто щодо проведення 22 червня спільної зустрічі міністрів освіти і закордонних справ, присвяченої питанню розвитку відносин України й Угорщини, і що нам треба робити, аби вони покращилися, щоб не було проблем на різних міжнародних майданчиках", - повідомила Зеркаль.

"Водночас міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, вони погоджували план. Звичайно, вони не можуть ухвалити самостійно рішення, бо громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешту", - додала вона.

"Ми розраховуємо, що в цій площині допомога США є істотною, особливо що стосується діалогу з угорцями. Бо без медіаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", - наголосила заступник міністра.

На запитання ведучого, чи встигає Україна всі ці речі залагодити вчасно, Зеркаль відповіла: "Саміт - це справді важлива зустріч. Але найважливіше те, що ми встигаємо зробити тут, всередині, і це вже питання до моїх колег.

Є ж плани, які ми виконуємо, є просування… Хотілося би бачити в нас більше прогресу, він є, але він не такий, як у грузинів. Ми відстаємо від них".

Перед цим віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Угорщина продовжує блокувати можливість проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

Раніше генсек НАТО підтвердив, що Порошенко буде присутній на саміті НАТО в Брюсселі, але формат зустрічей поки не визначено.

Як повідомлялось, Угорщина через схвалення мовного закону блокує проведення зустрічей Комісії Україна-НАТО на міністерському та найвищому рівнях. Засідання Комісії Україна-НАТО, яке мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу, було заблоковано Угорщиною.

У квітні Угорщина вкотре заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Минулого тижня на міністерську зустріч НАТО до Брюсселя прибув міністр оборони України Степан Полторак. Оскільки в рамках візиту Полторака заплановані зустрічі іншого формату, на них угорське вето не поширюється.

Читайте також: "Перевірка Україною: на що може розраховувати Київ на липневому саміті НАТО".