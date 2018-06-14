Блокировка Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО": МИД рассчитывает на помощь США

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Четверг, 14 июня 2018, 02:57

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль убеждена, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии "Украина-НАТО".

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь также есть вопрос компромисса.

Компромисс достигнут о проведении 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и тому, что нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках", - сообщила Зеркаль.

"В то же время министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - добавила она.

"Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - подчеркнула заместитель министра.

На вопрос ведущего, успевает ли Украина все эти вещи уладить вовремя, Зеркаль ответила: "Саммит - это действительно важная встреча. Но самое важное то, что мы успеваем сделать здесь, внутри, и это уже вопрос к моим коллегам.

Есть же планы, которые мы выполняем, естьпродвижение ... Хотелось бы видеть у нас больше прогресса, он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них".

Перед этим вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, но формат встреч пока не определен.

Как сообщалось, Венгрия из-за одобрения языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях. Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

В апреле Венгрия снова заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

На прошлой неделе на министерскую встречу НАТО в Брюссель прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Поскольку в рамках визита Полторака запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.

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Темы: Украина НАТО Венгрия США МИД
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