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Футболіст, який збиває літак: у Нідерландах замовили марку про Росію

Четвер, 14 червня 2018, 08:50

У Нідерландах на приватне замовлення надрукували серію марок про Росію як про країну, яка не лише приймає Чемпіонат світу з футболу, а й відповідає за трагедію рейсу MH17.

Про це повідомляє NOS., передає "Європейська правда".

На марці зображена людина, яка м’ячем збиває літак у повітрі. Нижче наведено текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

 

Автором цього зображення є український художник Андрій Єрмоленко.

Він зробив серію з восьми подібних плакатів про Чемпіонат світу у Росії, які демонструють кривавий характер російського режиму.

Єрмоленко надав вільний доступ до своїх плакатів і будь-хто може скачати їх в інтернеті та використовувати для поліграфічної продукції.

Марки було замовлено на сайті Національного оператора поштового зв'язку Нідерландів PostNL, де будь-хто може спроектувати та замовити марки з персональним зображенням.

Компанія підтвердила, що було зроблено замовлення на лист з десятьма такими марками.

Поштовий оператор заявив, що шкодує, що компанія створила та доставила зображення, "яке для когось може бути образливим".

"За зміст матеріалу завжди відповідальна особа, яка розробляє та замовляє марку", - заявили в компанії.

Загальні положення та умови, з якими повинен погодитися замовник, зазначають, що йому не дозволяється надавати візуальний матеріал, який може бути сприйнятий як образливий або має політичний вміст.

Поки що незрозуміло, чи вживаються якісь заходи щодо клієнта.

уточнено
Теми: РосіяспортMH17Нідерланди
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