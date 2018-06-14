Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает NOS., пишет "Европейская правда".

На марке изображен человек, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Автором этого изображения является украинский художник Андрей Ермоленко.

Он сделал серию из восьми подобных плакатов о чемпионате мира в России, демонстрирующих кровавый характер российского режима.

Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам и любой может скачать их в интернете и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением.

Компания подтвердила, что был сделан заказ на лист с десятью такими марками.

Почтовый оператор заявил, что сожалеет, что компания создала и доставила изображение, "которое для кого-то может быть оскорбительным".

"За содержание материала всегда ответственно лицо, разрабатывающее и заказывающее марку", - заявили в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание.

Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.