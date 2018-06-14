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Футболист, сбивающий самолет: в Нидерландах заказали марку о России

Четверг, 14 июня 2018, 08:50

В Нидерландах под частный заказ напечатали серию марок о России как о стране, которая не только принимает Чемпионат мира по футболу, но и отвечает за трагедию рейса MH17.

Об этом сообщает NOS., пишет "Европейская правда".

На марке изображен человек, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

 

Автором этого изображения является украинский художник Андрей Ермоленко.

Он сделал серию из восьми подобных плакатов о чемпионате мира в России, демонстрирующих кровавый характер российского режима.

Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам и любой может скачать их в интернете и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте Национального оператора почтовой связи Нидерландов PostNL, где любой  может спроектировать и заказать марки с персональным изображением.

Компания подтвердила, что был сделан заказ на лист с десятью такими марками.

Почтовый оператор заявил, что сожалеет, что компания создала и доставила изображение, "которое для кого-то может быть оскорбительным".

"За содержание материала всегда ответственно лицо, разрабатывающее и заказывающее марку", - заявили в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание.

Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.

уточнено
Темы: РосcияспортMH17Нидерланды
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