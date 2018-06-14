Синоптики розповіли, де чекати грози у четвер

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Четвер, 14 червня 2018, 09:41

В деяких регіонах України 14 червня синоптики прогнозують сильні дощі, грози, град і шквали.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"14 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град", – йдеться в повідомленні.

"У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і у Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі", – додають синоптики.

Українська правда
Теми: погода
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