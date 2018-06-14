Синоптики рассказали, где ждать грозы в четверг

В некоторых регионах Украины 14 июня синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквалы.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"14 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град", - говорится в сообщении.



"В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди", - добавляют синоптики.