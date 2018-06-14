Синоптики рассказали, где ждать грозы в четверг
Четверг, 14 июня 2018, 09:41
В некоторых регионах Украины 14 июня синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквалы.
Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"14 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град", - говорится в сообщении.
"В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди", - добавляют синоптики.
Украинская правда