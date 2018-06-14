Синоптики рассказали, где ждать грозы в четверг

2129 просмотров
Четверг, 14 июня 2018, 09:41

В некоторых регионах Украины 14 июня синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град", - говорится в сообщении.

"В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди", - добавляют синоптики.

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 13 июня 2018, 10:08
Синоптики рассказали, какой жары ждать 12 июня 2018, 15:03
Синоптики предупреждают, что вторник будет грозовым 12 июня 2018, 09:56
Все новости
Главные новости
Трамп об идее вернуть Россию в "великие": говорили бы об Украине
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых
Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается - сестра
Блокировка Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО": МИД рассчитывает на помощь США
Все новости
Видео

Видео дня: трейлер документального фильма о Робине Уильямсе

психология

7 простых способов мотивировать себя на занятие спортом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів