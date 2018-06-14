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Санкції США проти КНДР залишатимуться до повної денуклеаризації

Четвер, 14 червня 2018, 10:04

Жорсткі санкції США проти Північної Кореї будуть залишатися в силі до повної денуклеаризації з боку Пхеньяна.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео після зустрічі з президентом Південної Кореї і міністром закордонних справ Японії в Сеулі, повідомляє Reuters.

"Президент Трамп був гранично точним щодо послідовності денуклеаризації і звільнення від санкцій", - сказав Помпео.

"Ми збираємося домогтися повної денуклеаризації, тільки тоді буде звільнення від санкцій", - додав він.

У заяві Дональда Трампа і Кім Чен Ина після саміту в Сінгапурі не було подробиць про те, коли Пхеньян відмовиться від своєї програми створення ядерної зброї або про те, якою буде процедура перевірки.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

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"Європейська правда"

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