Санкции США против КНДР останутся до полной денуклеаризации
Жесткие санкции США против Северной Кореи будут оставаться в силе до полной денуклеаризации со стороны Пхеньяна.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео после встречи с президентом Южной Кореи и министром иностранных дел Японии в Сеуле, сообщает Reuters.
"Президент Трамп был предельно точен в отношении последовательности денуклеаризации и освобождения от санкций", - сказал Помпео.
"Мы собираемся добиться полной денуклеаризации, только тогда будет освобождение от санкций", - добавил он.
В заявлении после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре не было подробностей о том, когда Пхеньян откажется от своей программы создания ядерного оружия или о том, какой будет процедура проверки.
По итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.
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