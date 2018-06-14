Санкции США против КНДР останутся до полной денуклеаризации

229 просмотров
Четверг, 14 июня 2018, 10:04

Жесткие санкции США против Северной Кореи будут оставаться в силе до полной денуклеаризации со стороны Пхеньяна.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео после встречи с президентом Южной Кореи и министром иностранных дел Японии в Сеуле, сообщает Reuters.

"Президент Трамп был предельно точен в отношении последовательности денуклеаризации и освобождения от санкций", - сказал Помпео.

"Мы собираемся добиться полной денуклеаризации, только тогда будет освобождение от санкций", - добавил он.

В заявлении после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре не было подробностей о том, когда Пхеньян откажется от своей программы создания ядерного оружия или о том, какой будет процедура проверки.

По итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

Читайте также: "Большая двойка: о чем договорились Трамп и Ким Чен Ын".

Европейская правда

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Трамп об идее вернуть Россию в "великие": говорили бы об Украине
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых
Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается - сестра
Блокировка Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО": МИД рассчитывает на помощь США
Все новости
Видео

Видео дня: трейлер документального фильма о Робине Уильямсе

психология

7 простых способов мотивировать себя на занятие спортом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів