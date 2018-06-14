Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Філарет пояснив, що робити з анафемою РПЦ

Четвер, 14 червня 2018, 11:02

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет каже, що надання Томосу на автокефалію українській церкві буде автоматично означати зняття анафеми, яку Московський Патріархат наклав на очільника УПЦ КП.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Коли буде надано Томос, то це буде означати, що анафему не визнають… Автоматично", –сказав він.

На думку Філарета, створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви позбавить РПЦ безпрецедентного впливу і принесе мир в православ'я.

На ремарку, що в РПЦ навпаки кажуть, що це викличе глобальний розкол православ'я, патріарх зазначив, що "це буде не розкол, а відокремлення Московського Патріархату і ще, може, кілька церков, які підуть за ним".

"Треба розрізняти розкол і розділення. Розкол – це коли вносяться якісь зміни у  вчення, в канони. Тоді це розкол. А коли віра православна залишається єдиною, канони залишаються єдиними, то це не розкол. Це можна називати розколом, але це неграмотно", – каже Філарет.

"Нас теж називають розкольниками. А ми не розкольники, ми просто відокремилися від Москви", – додав він.

Теми: церква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
церква
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: