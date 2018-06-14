Філарет пояснив, що робити з анафемою РПЦ

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет каже, що надання Томосу на автокефалію українській церкві буде автоматично означати зняття анафеми, яку Московський Патріархат наклав на очільника УПЦ КП.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Коли буде надано Томос, то це буде означати, що анафему не визнають… Автоматично", –сказав він.

На думку Філарета, створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви позбавить РПЦ безпрецедентного впливу і принесе мир в православ'я.

На ремарку, що в РПЦ навпаки кажуть, що це викличе глобальний розкол православ'я, патріарх зазначив, що "це буде не розкол, а відокремлення Московського Патріархату і ще, може, кілька церков, які підуть за ним".

"Треба розрізняти розкол і розділення. Розкол – це коли вносяться якісь зміни у вчення, в канони. Тоді це розкол. А коли віра православна залишається єдиною, канони залишаються єдиними, то це не розкол. Це можна називати розколом, але це неграмотно", – каже Філарет.

"Нас теж називають розкольниками. А ми не розкольники, ми просто відокремилися від Москви", – додав він.