Филарет объяснил, что делать с анафемой РПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что предоставление Томоса на автокефалию Украинской церкви будет автоматически означать снятие анафемы, которую Московский Патриархат наложил на главу УПЦ КП.



Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".



"Когда будет предоставлен Томос, то это будет означать, что анафему не признают... Автоматически", – сказал он.



По мнению Филарета, создание Единой Поместной Украинской Православной Церкви лишит РПЦ беспрецедентного влияния и принесет мир в православие.



На ремарку, что в РПЦ наоборот говорят, что это вызовет глобальный раскол православия, патриарх отметил, что "это будет не раскол, а отделение Московского Патриархата и еще, может, несколько церквей, которые последуют за ним".



"Надо различать раскол и разделение. Раскол – это когда вносятся какие-то изменения в учение, в каноны. Тогда это раскол. А когда вера православная остается единой, каноны остаются едиными, то это не раскол. Это можно называть расколом, но это неграмотно", - говорит Филарет.



"Нас тоже называют раскольниками. А мы не раскольники, мы просто отделились от Москвы", – добавил он.