Філарет пояснив, чому Україна переможе у війні з Росією

4294 перегляди
Четвер, 14 червня 2018, 11:30
Ельдар Сарахман, УП

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет вважає, що існування Єдиної Помісної Української Православної Церкви унеможливило б війну з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Якби Церква була єдиною, війни не було б. Тому що не було б підстав для підтримки Росії в Україні. Бо Церква була б від Москви відокремлена. А оскільки є підгрунтя для цього, то тому і йде війна", – сказав Філарет.

На його думку, Україна переможе у цій гібридній війні.

"Чим вона закінчиться? Нашою перемогою. В це треба твердо вірити. Не мати ніякого сумніву. Тому що правда з нами. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Завжди", – сказав предстоятель УПЦ КП.

За його словами, в Україні "держава допомагає церкві, церква допомагає державі. Але свобідно".

"У Росії не так – там Церква знаходиться в повній залежності від держави. У нас цього не буде", – зазначив Філарет.

На його думку, якщо українська церква отримає Томос, то буде "не просто одна – а найбільша".

"Зараз Київський Патріархат порівняно з Московським є більшим удвічі", – наголошує патріарх.

"Якщо ж до Київського Патріархату ще приєднаються УАПЦ і решта, то ми будемо найбільшими. А залишок Московського Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні. Правами буде користуватися такими ж, як і Українська Церква, бо закон для всіх церков і релігій в Україні один", – вважає Філарет.

"Але це буде порівняно невелика Церква, і впливу вона вже не буде мати", – додав він.

Детальніше про об'єднання церков та вдосконалення а також про ставлення патріарха до дражливих тем у суспільстві читайте в інтерв'ю "Українській правді".

Українська правда
Теми: церква Росія
powered by lun.ua
По темі
Філарет пояснив, що робити з анафемою РПЦ 14 червня 2018, 11:02
Філарет каже, що 10 ієрархів УПЦ МП підтримали Томос про автокефалію 14 червня 2018, 10:37
Патріарх Філарет: Надання Україні Томосу не призведе до розколу в православ'ї 14 червня 2018, 07:00
Усі новини
Головні новини
Жебрівський розповів про зустріч із Порошенком та нову посаду
Правозахисники вимагають від Авакова й Луценка зупинити радикалів
В Мін'юсті спростували, що планують легалізувати шлюб для одностатевих пар
Україна відкриває центри оформлення віз у 8 містах РФ та по всьому світу
Усі новини
Музика

На Atlas Weekend виступить Placebo

Освіта

Як європейці шкільну освіту реформували