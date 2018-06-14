Филарет объяснил, почему Украина победит в войне с Россией

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет считает, что существование Единой Поместной Украинской Православной Церкви предотвратило бы войну с Россией.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы Церковь была единой, войны бы не было. Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Ибо Церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основания для этого, то поэтому и идет война", - сказал Филарет.

По его мнению, Украина победит в этой гибридной войне.

"Чем она закончится? Нашей победой. В это надо твердо верить. Нет никакого сомнения. Потому что правда с нами. А там, где правда, там Бог. А где Бог, там победа. Всегда", – сказал предстоятель УПЦ КП.

По его словам, в Украине "государство помогает церкви, церковь помогает государству. Но свободно".

"В России не так – там Церковь находится в полной зависимости от государства. У нас этого не будет", – отметил Филарет.

По его мнению, если украинская церковь получит Томос, то будет "не просто одна - а самая большая".

"Сейчас Киевский Патриархат по сравнению с Московским больше вдвое", – отмечает патриарх.

"Если же к Киевскому Патриархату еще присоединятся УАПЦ и остальные, то мы будем крупнейшими. А остаток Московского Патриархата должен называться Русской Православной Церковью в Украине.

Правами будет пользоваться такими же, как и Украинская Церковь, потому что закон для всех церквей и религий в Украине один", - считает Филарет.

"Но это будет сравнительно небольшая Церковь и влияния она уже не будет иметь", - добавил он.

Подробнее об объединении церквей и совершенствовании а также об отношении патриарха к щекотливым темам в обществе читайте в интервью "Украинской правде".