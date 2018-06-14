Україна відкриває центри оформлення віз у 8 містах РФ та по всьому світу

З 15 червня до 1 серпня у різних куточках світу розпочнуть роботу нові українські візові центри, які надаватимуть послуги іноземцям у сфері прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Інформацію про дати відкриття кожного з центрів буде розміщено на веб-сторінках відповідних українських посольств та консульських установ.

Географія розташування 56 візових центрів: м.Алжир (Алжир), м.Луанда (Ангола), м.Дакка (Бангладеш), м.Ханой, м.Хошимін (В’єтнам), м.Аккра (Гана), м.Аддис-Абеба (Ефіопія), м.Каїр (Єгипет), м.Хараре (Зімбабве), м.Бенґалуру, м.Делі, м.Калькутта, м.Мумбай, м.Ченнай (Індія), м.Джакарта (Індонезія), м.Багдад, м.Ербіль (Ірак), м.Тегеран (Іран), м.Амман (Йорданія), м.Яунде (Камерун), м.Найробі (Кенія), м.Пекін, м.Гуанчжоу, м.Шанхай (Китай), м.Ель-Кувейт (Кувейт), м.Кіншаса (ДР Конго), м.Абіджан (Кот-д’Івуар), м.Бейрут (Ліван), м.Куала-Лумпур (Малайзія), м.Рабат (Марокко), м.Абуджа (Нігерія), м.Абу-Дабі, м.Дубай (ОАЕ), м.Ісламабад, м.Карачі, м.Лахор (Пакистан), м.Кейптаун, м.Преторія (Південна Африка), м.Єкатеринбург, м.Казань, м.Калінінград, м.Москва, м.Новосибірськ, м.Ростов-на-Дону, м.Самара, м.Санкт-Петербург (РФ), м.Ер-Ріяд, м.Джедда (Саудівська Аравія), м.Дакар (Сенегал), м.Туніс (Туніс), м.Анкара, м.Стамбул, м.Ізмір (Туреччина), м.Кампала (Уганда), м.Маніла (Філіппіни), м.Коломбо (Шрі-Ланка).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

Європейська правда