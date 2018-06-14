Украина открывает центры оформления виз в 8 городах РФ и по всему миру

С 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

География расположения 56 визовых центров: г.Алжир (Алжир), г.Луанда (Ангола), г.Дакка (Бангладеш), г.Ханой, г.Хошимин (Вьетнам), г.Аккра (Гана), г.Аддис -Абеба (Эфиопия), г. Каир (Египет), г.Хараре (Зимбабве), г.Бенґалуру, г.Дели, г.Калькутта, г.Мумбаи, г.Ченнай (Индия) г.Джакарта (Индонезия) г.Багдад, г.Ербиль (Ирак), г.Тегеран (Иран), Амман (Иордания), г.Яунде (Камерун), г.Найроби (Кения), г.Пекин, г.Гуанчжоу, Шанхай (Китай) г.Эль-Кувейт (Кувейт), г.Киншаса (Конго), г.Абиджан (Кот-д'Ивуар), Бейрут (Ливан), г.Куала-Лумпур (Малайзия), г. Рабат (Марокко), г.Абуджа (Ниге рия), г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ), г.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан), г.Кейптаун, г.Претория (Южная Африка), г. Екатеринбург, г. Казань , г.Калининград, Москва, г.Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), г.Эр-Рияд, г.Джедда (Саудовская Аравия), г. Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис), г.Анкара, г. Стамбул, г. Измир (Турция), г.Кампала (Уганда), г.Манила (Филиппины), г.Коломбо (Шри-Ланка).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.

Европейская правда