Нардеп Шахов потрапив у ДТП

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Четвер, 14 червня 2018, 13:04

Народний депутат від "Волі народу" Сергій Шахов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Полтавській області.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"ДТП сталося сьогодні вночі в Лубенському районі на Полтавщині. Автомобіль Тойота, в якому перебував народний депутат, але не був за кермом, скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом - Форд, за кермом якого перебував місцевий мешканець, 1990 року народження", - сказав він.

Внаслідок аварії, 28-річний водій автомобіля "Форд" отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

 

Інформацію про ДТП підтвердив і сам нардеп у Facebook.

"Вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя… Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився", - повідомив він.

Шахов написав, що серед учасників дорожньо-транспортної пригоди одна людина була госпіталізована.

"Чоловікові надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

 

За його словами, обставини ДТП поки невідомі, адже "все сталося вночі та вимагає ретельного аналізу поліції".

Як повідомляє поліція Полтавської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ДТП Верховна Рада
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