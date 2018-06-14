Нардеп Шахов попал в ДТП

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Четверг, 14 июня 2018, 13:04

Народный депутат от "Воли народа" Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"ДТП произошло сегодня ночью в Лубенском районе в Полтавской области. Автомобиль Тойота, в котором находился народный депутат, но не был за рулем, совершил столкновение с другим транспортным средством - Форд, за рулем которого находился местный житель, 1990 года рождения", - сказал он.

В результате аварии 28-летний водитель автомобиля "Форд" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

 

Информацию о ДТП подтвердил и сам нардеп в Facebook.

"Ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье ... Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался", - сообщил он.

Шахов написал, что среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован.

"Мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

 

По его словам, обстоятельства ДТП пока неизвестны, ведь "все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции".

Как сообщает полиция Полтавской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ДТП Верховная Рада
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