Рейтинг кандидатів у президенти лишається невисоким – соціологи

68% громадян планують узяти участь у виборах президента України, але рейтинг основних потенційних кандидатів доволі невисокий.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 травня.

Однозначно не бажають брати участь у виборах президента 17%. Решта респондентів ще не визначилися в цьому питанні.

Серед регіонів дещо вирізняються південь, де рівень готовності до участі у виборах помітно менший – 54%, та захід, де готовності до участі у президентських виборах найвища – 76%.

"Серед кандидатів на президентську посаду відсутні явні лідери, рейтинг усіх основних політиків доволі невисокий", – констатують соціологи.

Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців (причому рівень її підтримки мало відрізняється у різних регіонах).

Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4% (його рейтинг вищий у західному та центральному регіонах) і Юрій Бойко – 8,4% (його рейтинг забезпечують схід, південь та Донбас).

Замикають першу п’ятірку чинний президент Петро Порошенко – 7,6% (його рейтинг дещо вищий на заході і дещо нижчий на сході) та Олег Ляшко – 7,4% (його позиції трохи міцніші в центрі та на півдні).

Зараз ще важко сказати, хто саме буде брати участь у президентских виборах, а за кого б ви проголосували, якби список кандидатів був наступний (в % від тих, хто має намір взяти учатсь в виборах)

62% респондентів вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери (не бачать такої потреби 27%). І найбільше бажають їх на заході (78%), а найменше – на півдні (46%), у решті регіонів нових лідерів прагнуть близько 60%.

При цьому конкретних осіб як нових політичних лідерів бачать лише 25% респондентів – і найменше таких на півдні (19%), а найбільше – на Донбасі (37%).

У відкритому запитанні, коли респондентів просили назвати прізвище нового бажаного лідера, дещо виділилися Святослав Вакарчук (7%), Володимир Зеленський (6,6%) та Євген Мураєв (6%).

Громадяни вважають, що нові лідери можуть прийти з нових політичних сил (33,5%), уже наявних партій (30%), із організацій громадянського суспільства (28%), із гуманітарної чи технічної інтелігенції (26%), з учасників АТО (17%) чи й волонтерів (15%).

Найменше громадяни хотіли б, щоб нові лідери були представниками великого бізнесу (5%).

60% схвально ставляться до перспективи для громадських активістів йти в політику, негативно до цього ставляться 25%.

Під час дослідження опитали 2019 респондентів віком від 18 років по всій Україні за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансували опитування в рамках проекту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Чергові вибори президента України мають відбутися навесні 2019 року.