Рейтинг кандидатов в президенты остается невысоким – социологи

68% граждан планируют участвовать в выборах президента Украины, но рейтинг основных потенциальных кандидатов довольно невысок.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая.



Однозначно не желают участвовать в выборах президента 17%. Остальные респонденты еще не определились в этом вопросе.

Среди регионов несколько выделяются юг, где уровень готовности к участию в выборах заметно меньше – 54%, и запад, где готовность к участию в президентских выборах самая высокая – 76%.



"Среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысокий", – констатируют социологи.



Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах).



Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4% (его рейтинг выше в западном и центральном регионах) и Юрий Бойко – 8,4% (его рейтинг обеспечивают восток, юг и Донбасс).



Замыкают первую пятерку действующий президент Петр Порошенко – 7,6% (его рейтинг несколько выше на западе и несколько ниже на востоке) и Олег Ляшко – 7,4% (его позиции немного крепче в центре и на юге).

62% респондентов считают, что Украине нужны новые политические лидеры (не видят такой необходимости 27%). И больше всего желают их на западе (78%), а меньше всего – на юге (46%), в остальных регионах новых лидеров хотят порядка 60%.



При этом конкретных людей как новых политических лидеров видят только 25% респондентов – и меньше таких на юге (19%), а больше всего – на Донбассе (37%).



В открытом вопросе, когда респондентов просили назвать фамилию желаемого нового лидера, немного выделились Святослав Вакарчук (7%), Владимир Зеленский (6,6%) и Евгений Мураев (6%).

Граждане считают, что новые лидеры могут прийти из новых политических сил (33,5%), уже имеющихся партий (30%), из организаций гражданского общества (28%), из гуманитарной или технической интеллигенции (26%), из участников АТО ( 17%) или даже волонтеров (15%).



Меньше всего граждане хотели бы, чтобы новые лидеры были представителями крупного бизнеса (5%).



60% позитивно относятся к перспективе для общественных активистов идти в политику, негативно к этому относятся 25%.



В ходе исследования были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Финансировали опрос в рамках проекта "Программа содействия общественной активности " "Приобщайся!", которое финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.