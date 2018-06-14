У п'ятницю й суботу в Україні буде спекотно

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, тепла, на півдні та сході – спекотна повітряна маса.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".



Так у п'ятницю в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вночі у Львівській, Волинській та Рівненській областях – місцями сильні дощі. На решті території – без опадів.



Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 21-27°, у південних, східних та Дніпропетровській області 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 11-16°, вдень 14-19°).



У Києві, за прогнозами синоптиків, – короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,9 градусів тепла в 1927 і 1939 роках, найнижча – вночі на позначці 5,0 градусів вище нуля в 1913 році.



У суботу в північних, вдень і у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території – без опадів.



Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях 30-34°, на заході країни 22-27°.



У Києві 16 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.



14 червня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.