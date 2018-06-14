У п'ятницю й суботу в Україні буде спекотно

250 переглядів
Четвер, 14 червня 2018, 15:56

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, тепла, на півдні та сході – спекотна повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Так у п'ятницю в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вночі у Львівській, Волинській та Рівненській областях – місцями сильні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 21-27°, у південних, східних та Дніпропетровській області 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 11-16°, вдень 14-19°).

У Києві, за прогнозами синоптиків, – короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,9 градусів тепла в 1927 і 1939 роках, найнижча – вночі на позначці 5,0 градусів вище нуля в 1913 році.

У суботу в північних, вдень і у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території – без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях 30-34°, на заході країни 22-27°.

У Києві 16 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

14 червня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Синоптики розповіли, де чекати грози у четвер 14 червня 2018, 09:41
Синоптики попереджають про грози і шквали 13 червня 2018, 10:08
Синоптики розповіли, якої спеки чекати 12 червня 2018, 15:03
Усі новини
Головні новини
СБУ не внесла до санкційного списку друга Путіна та його бізнес
Рейтинг кандидатів у президенти лишається невисоким – соціологи
У "Газпромі" стверджують, що зупинили виконання рішення Стокгольмського арбітражу
Денісова проти пропозиції РФ відвідати Сенцова після 22 червня
Усі новини
Bla Bla Bar

Сергій Яценко про улюблені заклади та місця Києва

Відео

Українець виступив на America`s Got Talent