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У п'ятницю й суботу в Україні буде спекотно

Четвер, 14 червня 2018, 15:56

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, тепла, на півдні та сході – спекотна повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Так у п'ятницю в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вночі у Львівській, Волинській та Рівненській областях – місцями сильні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 21-27°, у південних, східних та Дніпропетровській області 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 11-16°, вдень 14-19°).

У Києві, за прогнозами синоптиків, – короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,9 градусів тепла в 1927 і 1939 роках, найнижча – вночі на позначці 5,0 градусів вище нуля в 1913 році.

У суботу в північних, вдень і у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території – без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях 30-34°, на заході країни 22-27°.

У Києві 16 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

14 червня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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