В пятницу и субботу в Украине будет жарко

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, теплая, на юге и востоке - жаркая воздушная маса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

Так в пятницу в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ночью во Львовской, Волынской и Ровненской областях - местами сильные дожди. На остальной территории – без осадков.



Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 21-27°, в южных, восточных и Днепропетровской области 29-34° (на высокогорье Карпат ночью 11-16°, днем 14-19°).



В Киеве, по прогнозам синоптиков, – кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,9 градусов тепла в 1927 и 1939 годах, самая низкая – ночью на отметке 5,0 градусов выше ноля в 1913 году.



В субботу в северных, днем и в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории – без осадков.



Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/ с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях 30-34°, на западе страны 22-27°.



В Киеве 16 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.



14 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре возле Киева 22°.