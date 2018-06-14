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Кім Чен Ин написав Путіну лист

Четвер, 14 червня 2018, 16:49

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин написав Путіну особистий лист, який главі РФ під час зустрічі передав голова президії Верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам.

Про це повідомляє ТАСС.

"Маю честь передати вам щирий привіт від голови, товариша Кім Чен Ина на вашу адресу", - сказав він на зустрічі з Владіміром Путіним і вручив лист.

Під час зустрічі Путін підтвердив запрошення Кім Чен Ину відвідати РФ. За його словами, візит може бути як пов'язаний з окремою зустріччю, так і пройти у прив'язці до Східного економічного форуму в вересні у Владивостоці.

"Хочу підтвердити і прошу передати лідерові Північної Кореї, товаришу Кім Чен Ину, наше запрошення відвідати Росію з візитом", - сказав Путін.

Путін також зазначив, що "високо оцінює" результати зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин отримав запрошення відвідати Росію, але точних параметрів можливого візиту поки немає.

Європейська правда

Теми: КНДР
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