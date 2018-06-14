Ким Чен Ын написал Путину письмо

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Четверг, 14 июня 2018, 16:49

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал Путину личное письмо, которое главе РФ во время встречи передал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Об этом сообщает ТАСС.

"Имею честь передать вам сердечный привет от председателя, товарища Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал он на встрече с Владимиром Путиным и вручил письмо.

Во время встречи Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ. По его словам, визит может быть как связан с отдельной встречей, так и пройти в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищ Ким Чен Ыну, наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал Путин.

Путин также отметил, что "высоко оценивает" результаты встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию, но точных параметров возможного визита пока нет.

Европейская правда

Темы: КНДР
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