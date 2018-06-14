У Києві вибухнув автомобіль: постраждали четверо дітей

У Святошинському районі Києва вибухнув автомобіль, у результаті чого постраждали четверо дітей, двоє з яких - у важкому стані.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба.

Зазначається, що діти госпіталізовані.

У поліції додають, інформація про інцидент надійшла о 16.42.

"За даними правоохоронців, епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припаркований неподалік від одного з будинків на вулиці Чорнобильській.

фото з сайту Нацполіції

"Попередньо з’ясовано, що четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув", - йдеться у повідомленні.

За словами Аброськіна, зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом столичного главку і вибухотехніки, а також кілька бригад медиків.

"Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні "Охматдит", двоє з них – у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано", – сказав він.

Аброськін додав, що поліцейські проводять необхідний комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події, а також причетних до неї осіб.