В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четверо детей

В ​​Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба.

Отмечается, что дети госпитализированы.

В полиции добавляют, информация об инциденте поступила в 16.42.

фото из сайта Нацполиции

"По данным правоохранителей, эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов на улице Чернобыльской.

"Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", - говорится в сообщении.

По словам Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - сказал он.

Аброськин добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.