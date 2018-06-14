В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четверо детей
В Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, двое из которых - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба.
Отмечается, что дети госпитализированы.
В полиции добавляют, информация об инциденте поступила в 16.42.
"По данным правоохранителей, эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов на улице Чернобыльской.
"Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", - говорится в сообщении.
По словам Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.
"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - сказал он.
Аброськин добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.