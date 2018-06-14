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Трамп – лідерам G7: Крим російський, бо там усі говорять російською – ЗМІ

Четвер, 14 червня 2018, 18:31
Трамп – лідерам G7: Крим російський, бо там усі говорять російською – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.

Заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді минулої п’ятниці, BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах.

Видання нагадує, що Росію було виключено з "Великої вісімки" після незаконної анексії Криму, яку президент РФ Владімір Путін обґрунтовував необхідністю захищати російських громадян та російськомовних.

Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України. Президент США сказав очільникам держав, що "Україна – одна з найбільш корумпованих держав світу", зазначає джерело.

Видання наголошує: не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують радикальний відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Президент США Дональд Трамп розповів, що чверть розмов на саміті "Великої сімки" у Квебеку була присвячена Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу. 

Дональд Трамп також звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампКриманексіяУкраїнаРосія
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