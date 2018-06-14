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Трамп - лидерам G7: Крым российский, потому что там все говорят по-русски - СМИ

Четверг, 14 июня 2018, 18:31
Трамп - лидерам G7: Крым российский, потому что там все говорят по-русски - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Издание напоминает, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите "Большой семерки" в Квебеке была посвящена России.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Дональд Трамп также обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым.

Европейская правда

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Темы: ТрампКрыманнексияУкраинаРосcия
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