У Києві на 22 вулицях хочуть дозволити швидкість 80 км/год

У КМДА на 22 столичних вулицях можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати погодили проект рішення "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада".

У КМДА розповіли, що за результатами проведеного аналізу, визначили 22 столичні вулиці, на яких дозволяється швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами Олексій Окопний розповів про дискусію щодо того, чи варто збільшувати швидкісний режим на окремих вулицях, доки немає контролю за дотриманням загального нормативу 50 км/год.

"Однак зрештою ми розуміємо, що ці 22 ділянки є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", – зазначив він.

Зокрема збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада можуть на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

- вул. Борщагівська;

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.