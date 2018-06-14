В Киеве на 22 улицах хотят разрешить скорость 80 км/ч

В КГГА на 22 столичных улицах могут позволить скорость движения до 80 км/ч.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября".

В КГГА рассказали, что по результатам проведенного анализа, определили 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексей Окопный рассказал о дискуссии относительно того, стоит ли увеличивать скоростной режим на отдельных улицах, пока нет контроля за соблюдением общего норматива 50 км/ч.

"Однако в конечном итоге мы понимаем, что эти 22 участка являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил он.

В частности увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной в Минский проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г.. Киев)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса)

- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)

- ул. Борщаговская;

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.