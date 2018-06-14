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У Сенаті США хочуть санкцій проти порушників релігійних свобод у Криму та на Донбасі

Четвер, 14 червня 2018, 20:53

Двопартійна група сенаторів на чолі з головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером представила проект резолюції щодо ситуації у сфері релігійних свобод у регіоні ОБСЄ, яка покладає на РФ відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це у Facebook  повідомляє посольство України в США.

"Як, зокрема, зазначається в резолюції, з огляду на те, що влада Російської Федерації здійснила вторгнення до українського Криму та силоміць і незаконно його окупувала, вона зобов'язана згідно з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи жителів окупованої території", - повідомляє українське посольство.

В документі зазначено, що протягом усього часу окупації Криму РФ несе відповідальність за порушення релігійних свобод на півострові, які, як наголошується, вже мали місце у вигляді викрадень, затримань та ув’язнень представників окремих релігійних груп, включно з мусульманами з числа кримських татар, прихожан Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви та християн-протестантів.

У резолюції також йдеться про аналогічну відповідальність РФ за дотримання релігійних свобод на контрольованих нею територіях Донецької та Луганської областей.

"У документі міститься заклик до президента США запровадити санкції у вигляді відмови в американській візі та заморожування власності щодо іноземних осіб, які прямо чи опосередковано причетні до серйозних порушень релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях України", - передає посольство України в США.

Нагадаємо, напередодні США запровадили санкції проти трьох росіян і п’яти російських компаній, що співпрацювали з ФСБ.

Європейська правда

Теми: СШАрелігіясанкціїКримДонбас
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