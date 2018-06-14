В Сенате США хотят санкций против нарушителей религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции по ситуации в сфере религиозных свобод в регионе ОБСЕ, которая возлагает на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власти Российской Федерации осуществили вторжение в украинский Крым и насильно и незаконно его оккупировали, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - сообщает украинское посольство.

В документе указано, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как отмечается, уже имели место в виде похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманам из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и христиан-протестантов.

В резолюции также говорится об аналогичной ответственности РФ за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - передает посольство Украины в США.

Напомним, накануне США ввели санкции против трех россиян и пяти российских компаний, которые сотрудничали с ФСБ.

Европейская правда