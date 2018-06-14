В аеропорті "Київ" літак викотився за злітну смугу, пасажири евакуйовані

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Четвер, 14 червня 2018, 22:24

В аеропорті "Київ" ввечері літак під час приземлення викотився за злітно-посадкову смугу, ніхто з пасажирів не постраждав, їх усіх евакуювали. Аеропорт закрили до 1:00 15 червня.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Сьогодні, 14 червня о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту", - розповіли в аеропорті.

На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.

В аеропорті прийняли рішення про його закриття на 5 годин до 1:00 15 червня.

 
Ростислав Данилейко
 
Ростислав Данилейко

Українська правда
Теми: аеропорт Київ авіа
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