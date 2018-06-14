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В аэропорту "Киев" самолет выкатился за взлетную полосу, пассажиры эвакуированы

Четверг, 14 июня 2018, 22:24
В аэропорту Киев самолет выкатился за взлетную полосу, пассажиры эвакуированы

В аэропорту "Киев" вечером самолет во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу, никто из пассажиров не пострадал, их всех эвакуировали. Аэропорт закрыли до 1:00 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - рассказали в аэропорту.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

В аэропорту приняли решение о его закрытии на 5 часов до 1:00 15 июня.

 
Ростислав Данилейко
 
Ростислав Данилейко

Украинская правда
Темы: аэропортКиевавиа
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