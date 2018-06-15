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Північна і Південна Корея відновлюють контакти військових

П'ятниця, 15 червня 2018, 01:48

Делегації з КНДР і Південної Кореї домовилися про демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін".

Про це пише DW.com.

У відносинах між КНДР і Південною Кореєю знову намітилося потепління. У четвер, 14 червня, делегації двох країн уклали угоду про відновлення військової комунікації. Це сталося вперше за 11 років.

Як випливає зі спільного прес-релізу двох Корей, в ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" уздовж корейсько-корейського кордону.

Однак з деяких питань сторонам не вдалося досягти згоди. Так, делегації не змогли домовитися про встановлення каналів зв'язку між представниками військового керівництва КНДР і Південної Кореї. Крім того, переговори на рівні міністерств оборони обох країн також не були узгоджені.

Однак сторони домовилися надалі працювати над пошуком рішення з цих питань, йдеться в спільному прес-релізі.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

Читайте також: "Велика двійка: про що домовились Трамп та Кім Чен Ин".

Теми: КНДРПівденна Корея
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