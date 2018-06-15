Делегации из КНДР и Южной Кореи договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок".

Об этом пишет DW.com.

В отношениях между КНДР и Южной Кореей вновь наметилось потепление. В четверг, 14 июня, делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет.

Как следует из совместного пресс-релиза двух Корей, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.

Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам, говорится в совместном пресс-релизе.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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