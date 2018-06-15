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Трюдо запевнив у подальшій підтримці України

П'ятниця, 15 червня 2018, 06:19

Канада залишається надійним другом України та надає їй підтримку перед лицем російської агресії.

Про це під час виступу у парламенті заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Канада залишається надійним та непохитним другом України, чи йдеться про протидію незаконній анексії Росією Криму, чи про російське втручання на Донбасі, чи про тренування нашими підрозділами в Україні українських сил, чи про підписання Угоди про вільну торгівлю, чи про те, що ми продовжуємо придивлятися до ближчих торговельних зв'язків між нашими країнами", - сказав Трюдо.

Він додав, що висловив цю думку під час нещодавньої телефонної розмови із президентом України Петром Порошенком.

"Як я сказав президенту Порошенку усього кілька днів тому під час розмови із ним, ми й надалі підтримуватимемо Україну на її шляху до більшого прогресу та успіху для усіх", - наголосив глава уряду Канади.

Теми: КанадаУкраїна
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