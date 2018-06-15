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Трюдо заверил в дальнейшей поддержке Украины

Пятница, 15 июня 2018, 06:19

Канада остается надежным другом Украины и предоставляет ей поддержку перед лицом российской агрессии.

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Канада остается надежным и непоколебимым другом Украины, идет ли речь о противодействии незаконной аннексии Россией Крыма, или о русском вмешательстве на Донбассе, или о тренировках нашими подразделениями в Украине украинских сил, или о подписании Соглашения о свободной торговле, или о том, что мы продолжаем присматриваться к более близким торговым связям между нашими странами", - сказал Трюдо.

Он добавил, что высказал эту мысль во время недавней телефонной беседы с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я сказал президенту Порошенко всего несколько дней назад во время разговора с ним, мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину на ее пути к большему прогрессу и успеху для всех", - подчеркнул глава правительства Канады.

Темы: КанадаУкраина
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