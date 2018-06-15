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Синоптики знову попереджають про грозу і шквали

П'ятниця, 15 червня 2018, 10:17

На заході України у п'ятницю очікуються сильні дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій

"15 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град", – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.

Українська правда
Теми: погода
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