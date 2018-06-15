Синоптики знову попереджають про грозу і шквали

На заході України у п'ятницю очікуються сильні дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій

"15 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град", – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.