Синоптики знову попереджають про грозу і шквали
П'ятниця, 15 червня 2018, 10:17
На заході України у п'ятницю очікуються сильні дощі.
Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій
"15 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град", – йдеться в повідомленні.
За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.
Українська правда