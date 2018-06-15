Синоптики снова предупреждают о грозе и шквалах

На западе Украины в пятницу ожидаются сильные дожди.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"15 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град", - говорится в сообщении.



По данным синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.