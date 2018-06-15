Синоптики снова предупреждают о грозе и шквалах

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Пятница, 15 июня 2018, 10:17

На западе Украины в пятницу ожидаются сильные дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Украинская правда
Темы: погода
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