На Одещині звільнили близько 30 "рабів" – Князєв

Поліцейські підрозділу Крим в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Це сталося 15 червня, повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв у Twitter.

"Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю", – написав він.

Додам,що сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб,яких проти волі утримували та експлуатували як рабів. Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю https://t.co/Pixir0nBZF — Сергій Князєв (@knyazevsergii) June 15, 2018

"Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", – інформує також сайт Міністерства внутрішніх справ.

Серед утримуваних були громадяни України з різних регіонів, у тому числі і з анексованого нині Криму, які "у пошуках заробітку потрапили у рабство", уточнюють правоохоронці.

Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей



Наразі затримано трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії 👉https://t.co/j3Zmc49T1e#новини pic.twitter.com/59bTCcqYGX — МВС України (@MVS_UA) June 15, 2018

Інформацію щодо можливої торгівлі людьми та незаконного утримання осіб, як безкоштовної "рабської сили", нещодавно отримали офіцери оперативного підрозділу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

"На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах", – інформує МВС.

"Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень", – заявляють правоохоронці.

Оперативні дії проводять представники Прикордонної служби, Національної поліції АРК, Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АРК.