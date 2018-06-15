Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині звільнили близько 30 "рабів" – Князєв

П'ятниця, 15 червня 2018, 10:38
На Одещині звільнили близько 30 рабів – Князєв

Поліцейські підрозділу Крим в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Це сталося 15 червня, повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв у Twitter.

"Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю", – написав він.

"Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", – інформує також сайт Міністерства внутрішніх справ.

Серед утримуваних були громадяни України з різних регіонів, у тому числі і з анексованого нині Криму, які "у пошуках заробітку потрапили у рабство", уточнюють правоохоронці.

Інформацію щодо можливої торгівлі людьми та незаконного утримання осіб, як безкоштовної "рабської сили", нещодавно отримали офіцери оперативного підрозділу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

"На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах", – інформує МВС.

"Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень", – заявляють правоохоронці.

 
 
 

Оперативні дії проводять представники Прикордонної служби, Національної поліції АРК, Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АРК.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналправа людиниОдеська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: