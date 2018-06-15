На Одещині звільнили близько 30 "рабів" – Князєв
Поліцейські підрозділу Крим в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.
Це сталося 15 червня, повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв у Twitter.
"Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю", – написав він.
Додам,що сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб,яких проти волі утримували та експлуатували як рабів. Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю https://t.co/Pixir0nBZF— Сергій Князєв (@knyazevsergii) June 15, 2018
"Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", – інформує також сайт Міністерства внутрішніх справ.
Серед утримуваних були громадяни України з різних регіонів, у тому числі і з анексованого нині Криму, які "у пошуках заробітку потрапили у рабство", уточнюють правоохоронці.
Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей— МВС України (@MVS_UA) June 15, 2018
Наразі затримано трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії 👉https://t.co/j3Zmc49T1e#новини pic.twitter.com/59bTCcqYGX
Інформацію щодо можливої торгівлі людьми та незаконного утримання осіб, як безкоштовної "рабської сили", нещодавно отримали офіцери оперативного підрозділу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.
"На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах", – інформує МВС.
"Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень", – заявляють правоохоронці.
Оперативні дії проводять представники Прикордонної служби, Національної поліції АРК, Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АРК.