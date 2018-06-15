На Одещині звільнили близько 30 "рабів" – Князєв

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П'ятниця, 15 червня 2018, 10:38

Поліцейські підрозділу Крим в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Це сталося 15 червня, повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв у Twitter.

"Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю", – написав він.

"Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", – інформує також сайт Міністерства внутрішніх справ.

Серед утримуваних були громадяни України з різних регіонів, у тому числі і з анексованого нині Криму, які "у пошуках заробітку потрапили у рабство", уточнюють правоохоронці.

Інформацію щодо можливої торгівлі людьми та незаконного утримання осіб, як безкоштовної "рабської сили", нещодавно отримали офіцери оперативного підрозділу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

"На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах", – інформує МВС.

"Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень", – заявляють правоохоронці.

 
 
 

Оперативні дії проводять представники Прикордонної служби, Національної поліції АРК, Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АРК.

УП, доповнено
Теми: кримінал права людини Одеська область поліція
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