В Одесской области освободили около 30 "рабов" – Князев

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Пятница, 15 июня 2018, 10:38

Полицейские подразделения Крым в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

Это произошло 15 июня, сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в Twitter.

"Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", – написал он.

"Правоохранители уже задержали трех подозреваемых, проводятся необходимые следственные действия", – информирует также сайт Министерства внутренних дел.

Среди содержащихся были граждане Украины из разных регионов, в том числе и из аннексированного сейчас Крыма, которые "в поисках заработка попали в рабство", уточняют правоохранители.

Информацию о возможной торговли людьми и незаконного содержания лиц как бесплатной "рабской силы" недавно получили офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

"На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Именно во время нее обнаружено около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях", – информирует МВД.

"Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений", – заявляют правоохранители.

 
 
 

Оперативные действия проводят представители Пограничной службы, Национальной полиции АРК, Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры АРК.

УП, дополнено
Темы: криминал права человека Одесская область полиция
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