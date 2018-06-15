В Одесской области освободили около 30 "рабов" – Князев

Полицейские подразделения Крым в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.



Это произошло 15 июня, сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в Twitter.



"Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", – написал он.

Додам,що сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб,яких проти волі утримували та експлуатували як рабів. Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю https://t.co/Pixir0nBZF — Сергій Князєв (@knyazevsergii) June 15, 2018

"Правоохранители уже задержали трех подозреваемых, проводятся необходимые следственные действия", – информирует также сайт Министерства внутренних дел.



Среди содержащихся были граждане Украины из разных регионов, в том числе и из аннексированного сейчас Крыма, которые "в поисках заработка попали в рабство", уточняют правоохранители.

Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей



Наразі затримано трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії 👉https://t.co/j3Zmc49T1e#новини pic.twitter.com/59bTCcqYGX — МВС України (@MVS_UA) June 15, 2018

Информацию о возможной торговли людьми и незаконного содержания лиц как бесплатной "рабской силы" недавно получили офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Государственной пограничной службы.



"На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Именно во время нее обнаружено около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях", – информирует МВД.



"Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений", – заявляют правоохранители.

Оперативные действия проводят представители Пограничной службы, Национальной полиции АРК, Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры АРК.