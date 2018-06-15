Через негоду в Києві загинула людина, а блискавка влучила в телевежу

У Києві через негоду 14 червня загинула 34-річна жінка, на яку в Голосіївському районі впало дерево.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

О 20:42 четверга рятувальникам повідомили, що на вулиці Голосіївській, 14, внаслідок негоди на тротуар та проїжджу частину дороги впало дерево – і під завалом опинилася жінка.

Рятувальники вивільнили з-під дерева громадянку 1984 року народження, але травми були не сумісні з життям і жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Дерево розпилили й відтягли від проїжджої частини та тротуару.

З 20:59 до 22:39 у столиці впало ще кілька дерев:

- на проспекті Відрадному (Солом’янський район) дерево впало на Chevrolet Lacetti;

- на бульварі Перова, 34/2 (Дніпровський район) дерево впало біля кіоску між холодильниками;

- на вулиці Садовій, 51 (Дарницький район) дерево впало на приватний будинок;

- на вулиці Великій Васильківській, 131 (Голосіївський район) дерево впало на припаркований Daewoo Nexia;

- на вулиці Лисенка, 4 (Шевченківський район) дерево впало на припаркований BMW X3.

Ще двічі столичні рятувальники отримували дані про падіння дерев, проте допомога у цих випадках від бійців не потребувалася.

Працівниками інших служб здійснили 12 виїздів на прибирання дерев.

Під час зливи 14 червня у Києві лунав гучний грім, а небо розрізали яскраві блискавки.

Блискавка влучила й у телевежу, про що пишуть і в соцмережах.

Вранці у п'ятницю у дворах столиці багато зламаних гілок.

ДСНС закликає слідкувати за прогнозами погоди і під час негоди не ходити на відкритих територіях, поблизу старих, аварійних чи відселених будинків, а також під високими чи всохлими деревами.